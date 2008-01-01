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Юг Дальнего Востока заливают дожди



ИА "Метеоновости" / 09:55 Пятница, 14 июля



Вся территория Дальневосточного округа в прошедшие сутки находилась в поле пониженного атмосферного давления, которое поддерживал обширный циклон с центром над югом Амурской области. Именно в южной половине округа в четверг и в ночь на пятницу и прошли самые интенсивные дожди. В Амурской области выпало до 21 мм осадков, в Хабаровском крае до 36 мм. В Приморском крае циклон оставил до 19 мм осадков, а местами разошелся не на шутку. На метеостанциях Яковлевка и Дальнегорск менее, чем за час выпало от 29 до 31 мм, сильный ливневой дождь сопровождался грозой и порывами ветра до 25 м/с.



Сильные дожди отмечались и на востоке округа, куда протянулись атмосферные фронты циклона. В Чукотском а.о. июльская копилка пополнилась на 21 мм, в Камчатском крае на 24 мм.



Сегодня и в выходные дни ненастная погода в южной половине Дальневосточного округа сохранится. Ливневые дожди с грозами и порывистым ветром ожидаются в Амурской области, Хабаровском крае и Приморье. В Приморье порывы ветра при грозе могут достичь 24 м/с. Температурный фон останется на 1-4 градуса выше нормы. В дневные часы температура повысится до +25,+30, в Приморье до +34 градусов. / meteonovosti.ru /



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