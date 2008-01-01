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Из архива московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:24 Пятница, 14 июля



В столичном регионе сохраняется неустойчивый характер погоды. Среднесуточная температура воздуха приближается к климатической норме. По сведениям климатической летописи этот день в истории Москвы бывал самым разным. Так, далекий 1951 год запомнился жителям столицы по-настоящему июльским зноем. Воздух в Москве раскалялся до +34.1 градуса, что по сей день остается абсолютным максимумом температуры для 14 июля. А ранним утром 1912 года столбик термометра опустился до отметки +5.6 градусов. И с тех пор холоднее не было ни разу. / meteonovosti.ru /



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