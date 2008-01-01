Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
14 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 09:24 Пятница, 14 июля

  В столичном регионе сохраняется неустойчивый характер погоды. Среднесуточная температура воздуха приближается к климатической норме. По сведениям климатической летописи этот день в истории Москвы бывал самым разным. Так, далекий 1951 год запомнился жителям столицы по-настоящему июльским зноем. Воздух в Москве раскалялся до +34.1 градуса, что по сей день остается абсолютным максимумом температуры для 14 июля. А ранним утром 1912 года столбик термометра опустился до отметки +5.6 градусов. И с тех пор холоднее не было ни разу. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
9:00
местное
+20
Пт.
14 июл.
+22
Сб.
15 июл.
+22
Вс.
16 июл.
+25
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Бендер-Махшехр		 -10
Сазерленд

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Грозный

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100