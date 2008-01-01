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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:24 Пятница, 14 июля
Предстоящим днём очередной циклон, образовавшийся на волне, с юго-запада приблизится к границам Московского региона и продолжит поставлять нам тёплый и насыщенный влагой воздух.
По сведениям Метеобюро Москвы и области днём 14 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Пройдут кратковременные дожди, по области местами сильные, не исключены и грозы. Максимальная температура воздуха в Москве составит 21..23 градуса, по области 18..23. Ветер юго-восточного направления 5-10 м/с, местами порывами до 12-17 м/с. Атмосферное давление существенно не изменится 742 мм рт. ст., что ниже привычных значений. Относительная влажность воздуха повышенная около 75%.
При таких условиях ухудшение самочувствия возможно у людей с такими сердечно-сосудистыми заболеваниями, как гипертония, вегето-сосудистая дистония, атеросклероз сосудов головного мозга, артериальная гипертензия, поэтому нужно обязательно контролировать свое артериальное давление, больше бывать на воздухе, особенно в утренние часы. Дожди разной интенсивности могут вызвать ухудшение самочувствия у людей с заболеваниями суставов и позвоночника, бронхов и легких, а порывистый ветер может спровоцировать негативные реакции у людей, страдающих психо-эмоциональными расстройствами. И даже у практически здоровых людей может отмечаться слабость, перепады настроения, быстрая утомляемость, нарушение сна. Отдельные периоды неустойчивости геомагнитного фона в этот день могут усугубить неблагоприятное влияние погодных факторов на самочувствие метеозависимых людей.
14 июля геомагнитный фон ожидается спокойным с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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