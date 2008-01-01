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О погоде вечером в Москве



ИА "Метеоновости" / 15:45 Четверг, 13 июля



Погоду в Москве и области будет определять близость атмосферного фронта. При облачности с прояснениями, ожидаются локальные ливни, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 16..21. Ветер южный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /



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