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Новости погоды
О погоде вечером в Москве
ИА "Метеоновости" / 15:45 Четверг, 13 июля
Погоду в Москве и области будет определять близость атмосферного фронта. При облачности с прояснениями, ожидаются локальные ливни, возможна гроза. Температура воздуха в Москве 18..20 градусов, по области 16..21. Ветер южный, 3-8 м/с, при грозе порывы до 12-17 м/с. Относительная влажность воздуха 85-90%. / meteonovosti.ru /
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