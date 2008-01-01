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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:31 Четверг, 13 июля

  В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 21-22 градуса; Северном 20-22 градуса, Северо-восточном 20 -21 градус, Восточном 20 градусов, Юго-восточном 20-21 градус; Южном 21 градус; Юго-западном 20-21 градус; Западном 19-21 градус, Северо-западном 20-21 градус.

В Зеленограде без осадков, температура воздуха 20 градусов, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температруа воздуха 20-23 градуса. / meteonovosti.ru /
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