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Новости погоды
Дожди в центральной России сохранятся
ИА "Метеоновости" / 13:58 Четверг, 13 июля
Атмосферные фронты североатлантического циклона принесли очередную порцию дождевой воды в центральные регионы Европейской России. В прошедшую среду сильные дожди прошли в Смоленской области, за сутки количество осадков достигло 21 мм. Сильный грозовой дождь отмечался в Брянской и Московской областях, местами выпало до 26 мм. В Орловской и Курской областях сумма осадков с начала месяца увеличилась на 29 и 33 мм соответственно.
Сегодня атмосферные фронты станут причиной дождливой погоды во Владимирской и Воронежской областях. Кроме того, в этих регионах страны ожидаются гроза, град и порывистый ветер до 20 м/с. Сегодня и в предстоящие сутки сильные грозовые дожди прогнозируются на территории Тамбовской, Брянской Орловской и Курской областей. Схожий характер погоды ожидается также в Белгородской и Липецкой областях. / meteonovosti.ru /
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