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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 13 июля



В 12 часов в Москве облачная погода местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18-20 градусов; Северном 19 градусов, Северо-восточном 18 -19 градусов, Восточном 19 градусов, Юго-восточном 19 градусов; Южном 19 градусов; Юго-западном 19 градусов; Западном 18-19 градусов, Северо-западном 18-19 градусов.



В Зеленограде следы дождя температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температруа воздуха 19-20 градусов. / meteonovosti.ru /



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