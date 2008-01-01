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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 12:43 Четверг, 13 июля

  В 12 часов в Москве облачная погода местами слабый дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18-20 градусов; Северном 19 градусов, Северо-восточном 18 -19 градусов, Восточном 19 градусов, Юго-восточном 19 градусов; Южном 19 градусов; Юго-западном 19 градусов; Западном 18-19 градусов, Северо-западном 18-19 градусов.

В Зеленограде следы дождя температура воздуха 18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков температруа воздуха 19-20 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+18
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14 июл.
+22
Сб.
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+22
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+49
Эль-Кувейт		 -9
Оруро

некомфортное место: Сколо
комфортное место: Редландс

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