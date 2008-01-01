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Новости погоды
Петров день в Москве прошел без сильных дождей
ИА "Метеоновости" / 12:05 Четверг, 13 июля
Днем 12 июля к столичной области приблизился атмосферный фронт. Температурных контрастов на нем не было, грозовая деятельность практически не развивалась, порывы ветра в Москве не превышали 13м/с.
Дождь, начавшийся в городе около 14 часов, то усиливался, то ослабевал. До 21 часа 12 июля в Москве выпало от 2 до 9 мм осадков, на территории Новой Москвы до 11 мм. На станции ВДНХ выпало 6 мм.
В ночь на 13 июля " старая" фронтальная система наиболее активная была на востоке Подмосковья, а следующий атмосферный фронт пролил сильные дожди на крайнем западе Московской области. / meteonovosti.ru /
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