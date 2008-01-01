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Новости погоды

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Выходные в Москве будут теплыми, но с дождем

ИА "Метеоновости" / 12:03 Четверг, 13 июля

  Июльскую погоду в Москве можно охарактеризовать двумя словами: дождь, дождь. К сожалению, не станут исключением и предстоящие выходные дни. Но температура воздуха уже будет соответствовать середине лета.

Нынешний июль ополчился на жителей столичного региона холодом и дождями. С начала месяца выпало более 70% от месячной нормы осадков, а из 12 прошедших дней месяца лишь 3 были с положительной аномалией температуры. Но к середине месяца фон температуры изменится в сторону тепла. Оно будет выносится в теплых секторах циклонов, пути которых пройдут западнее Московской области.

По-летнему теплыми будут ночи: в Москве минимальная температура воздуха 15..17 градусов, по области 12-17. И днем максимальная температура в субботу составит 20..22 градуса, в воскресенье 23..25. Но без дождей, к сожалению, не обойдется, они лишь местами и кратковременные. В субботу есть вероятность грозы.

После пасмурной погоды в пятницу, в выходные дни вновь появится солнце, что всем поднимет настроение! / meteonovosti.ru /
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