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Резкий рост уровня воды на реках Забайкалья



ИА "Метеоновости" / 11:49 Четверг, 13 июля



После сильных и продолжительных дождей в Забайкалье сохраняется сложная паводковая обстановка. По данным метеорологических наблюдений только в минувшие сутки в отдельных районах региона выпало до 27 мм осадков. Стремительный подъем уровня воды отмечался в реке Калар. В итоге появилась угроза подтопления домов населённого пункта Средний Калар.



По информации СМИ в населенном пункте Средний Калар, который частично подтопило из-за сильных дождей, производилась эвакуация жителей.



Основной фронтальный раздел уже покинул регион, сегодня в Забайкалье сохраняется вероятность ливневых дождей с грозами. / meteonovosti.ru /



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