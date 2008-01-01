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Новости погоды
Резкий рост уровня воды на реках Забайкалья
ИА "Метеоновости" / 11:49 Четверг, 13 июля
После сильных и продолжительных дождей в Забайкалье сохраняется сложная паводковая обстановка. По данным метеорологических наблюдений только в минувшие сутки в отдельных районах региона выпало до 27 мм осадков. Стремительный подъем уровня воды отмечался в реке Калар. В итоге появилась угроза подтопления домов населённого пункта Средний Калар.
По информации СМИ в населенном пункте Средний Калар, который частично подтопило из-за сильных дождей, производилась эвакуация жителей.
Основной фронтальный раздел уже покинул регион, сегодня в Забайкалье сохраняется вероятность ливневых дождей с грозами. / meteonovosti.ru /
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