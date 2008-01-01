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Новости погоды

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Юг Дальнего Востока в плену ливней

ИА "Метеоновости" / 11:37 Четверг, 13 июля

  Во среду погоду в Приморье серьезно испортил циклон, центр которого располагался над югом Хабаровского края. Примечательно, что при небольшой глубине этот атмосферный вихрь является весьма активным. Лишь за прошедшие сутки сильный грозовой дождь вылил на территории Амурской области до 42 мм небесной влаги, на Сахалине количество осадков достигло 15 мм. В Хабаровском крае, в зоне влияния атмосферного фронта, отмечалась дождливая и ветреная погода. В отдельных районах региона выпало до 31 мм осадков, а ветер в порывах разгонялся до 24 м/с.

Сегодня и в ближайшие сутки в Амурской области сохранится неустойчивая погода с сильными грозовыми дождями. сильный дождь, В Хабаровском крае сегодня и в предстоящие сутки ожидаются сильные и ливневые дожди, с грозами и порывистым ветром. / meteonovosti.ru /
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