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Рекордная жара на Дальнем Востоке



ИА "Метеоновости" / 10:40 Четверг, 13 июля



Минувшая среда отличилась небывалой жарой в отдельных регионах Дальнего Востока. Местами средняя за сутки температура воздуха более чем на 5 градусов превышала климатическую норму. В центре и на востоке Якутии, а также на юге Дальнего Востока максимальная температура воздуха уверенно пересекала отметку +30! Новым рекордом максимальной температуры отметился общепризнанный "полюс холода" - Оймякон. Отныне для 12 июля он составляет +30.2 градуса, предыдущий экстремум продержался почти двадцать лет, в 1998 году воздух прогревался до +29.8 градуса. В число "рекордсменов" попал также административный центр Сахалина. В Южно-Сахалинске максимум составил +30, предыдущий рекорд продержался ровно 35 лет, в далеком 1982 году воздух в городе раскалялся до +28 градусов. / meteonovosti.ru /



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