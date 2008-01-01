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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:36 Четверг, 13 июля



Лето в столице продолжается. Температура воздуха наконец-то вернулась к привычными значениям. Но потепление будет сопровождаться грозовыми дождями и порывистым ветром. Днем температура повысится до 23..25 градусов.



Климатическая норма температуры для 13 июля составляет 17,9 градуса. И нынешняя температура этому показателю соответствует. Но погода в Москве бывает разной. Так, в далеком 1905 году воздух ночью остыл до 6.9 градуса, а в 1936 году день был очень жарким, термометры показали 32,4 градуса. Случались в этот день и сильные дожди, до 49 мм осадков выпало в 2004 году, до 44 мм выпало в 1976 году. Грозы гремели в 1974 и 1993 году. В 1985 году в столице выпал крупный град.



В прошлом, 2016 году, среднесуточная температура воздуха составила 23 градуса, ночью было 17,9, а в середине дня термометры показали 27,5, день был ясным, осадков не наблюдалось. / meteonovosti.ru /



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