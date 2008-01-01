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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:32 Четверг, 13 июля

  Предстоящим днём в столичном регионе облачно с прояснениями. Сохранит своё влияние атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер южной четверти 3-8 м/с, местами порывы 12-17 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм рт ст..

В Москве и Московской области перепады метеопараметров приведут к тому, что у метеозависимых людей будут наблюдаться усталость, раздражительность, сонливость. Даже у вполне здоровых людей не исключено нарушение сна и снижение работоспособности.

Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, а также повысить тонус организма: принимать контрастный душ, настойки лимонника, женьшеня, элеутерококка. / meteonovosti.ru /
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