Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 05:32 Четверг, 13 июля
Предстоящим днём в столичном регионе облачно с прояснениями. Сохранит своё влияние атмосферный фронт, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер южной четверти 3-8 м/с, местами порывы 12-17 м/c. Атмосферное давление составит 743 мм рт ст..
|
|
|
|
|Новости могут быть использованы
в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная
ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!
В Москве и Московской области перепады метеопараметров приведут к тому, что у метеозависимых людей будут наблюдаться усталость, раздражительность, сонливость. Даже у вполне здоровых людей не исключено нарушение сна и снижение работоспособности.
Рекомендуется соблюдать режим труда и отдыха, а также повысить тонус организма: принимать контрастный душ, настойки лимонника, женьшеня, элеутерококка. / meteonovosti.ru /