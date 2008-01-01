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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:36 Среда, 12 июля



В 15 часов в Москве облачная погода дождь, местами порывы ветра до 14м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17-19 градуса; Северном 17-18 градуса, порывы ветра до 14 м/с; Северо-восточном 18 градусов, порывы 13м/с, Восточном 17-18 градусов, Юго-восточном 18 градусов; Южном 17 градусов; Юго-западном 17 градусов; Западном 17 градусов, порывы ветра до 13 м/с; Северо-западном 17-18 градусов.



В Зеленограде дождь температура воздуха 17-18 градусов, на территории Новой Москвы дождь, температруа воздуха 16-18 градусов, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /



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