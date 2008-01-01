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В центральном районе ухудшение погодных условий



ИА "Метеоновости" / 14:28 Среда, 12 июля



В Центральном районе 13 июля ожидается ухудшение погодных условий. С запада подойдет небольшой циклонический вихрь, атмосферное давление начнет падать. В регионе сохранится влияние малоподвижного атмосферного фронта, с которым были связаны дожди и порывистый ветер во второй половине дня 12 июля. Пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы, возможен град, при грозах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, днем воздух прогреется до 19..24, на юге до 26 градусов.



В Москве и области пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 12-15 м/с температура в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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