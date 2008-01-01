Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Среда
12 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В центральном районе ухудшение погодных условий

ИА "Метеоновости" / 14:28 Среда, 12 июля

  В Центральном районе 13 июля ожидается ухудшение погодных условий. С запада подойдет небольшой циклонический вихрь, атмосферное давление начнет падать. В регионе сохранится влияние малоподвижного атмосферного фронта, с которым были связаны дожди и порывистый ветер во второй половине дня 12 июля. Пройдут дожди, местами сильные, в отдельных районах прогремят грозы, возможен град, при грозах ветер будет усиливаться до 15-20 м/с, днем воздух прогреется до 19..24, на юге до 26 градусов.

В Москве и области пройдут кратковременные дожди, возможна гроза, при грозе порывы ветра до 12-15 м/с температура в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+18
Чт.
13 июл.
+22
Пт.
14 июл.
+22
Сб.
15 июл.
+19
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+48
Эль-Кувейт		 -6
Оруро

некомфортное место: Дыре-Дауа
комфортное место: Прово

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100