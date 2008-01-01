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Новости погоды

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Сильная жара на юге Италии

ИА "Метеоновости" / 14:04 Среда, 12 июля

  На юге Италии установилась очень жаркая погода. Сицилия, Сардинии и юг Апеннинского полуострова оказались в антициклоне. Хорошо прогретый воздух с Африканского континента поступает в южные районы Италии и на острова. Температура воздуха в отдельных районах повышается до 35 градусов и выше. Самый горячий воздух на юге Сицилии. В Катании 11 июля воздух раскалялся до 43,2 градуса, 38-40 градусов показывали термометры и на юге Италии. На Сардинии в отдельных районах было 38 градусов.

До конца недели в Италии сохранится жаркая погода. Осадков не будет, ночью термометры покажут 18..23, днем 29..34 градуса. / meteonovosti.ru /
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