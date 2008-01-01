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На Сахалине дожди прекратятся, а температура понизится



ИА "Метеоновости" / 13:31 Среда, 12 июля



В минувший день, 11 июля, Сахалин находился в циклоническом вихре, в зоне действия атмосферных фронтов. С южными потоками в регион поступал хорошо прогретый и влажный воздух.



На острове прошли сильные и очень сильные дожди. До 35 мм осадков выпало в Южно-Сахалинске, а на Крильоне прошел сильный ливень, количество осадков составило 52 мм за период менее 6 часов.



Сильные дожди продолжались на Сахалине и 12 июля. И было очень жарко: воздух в Южно-Сахалинске прогрелся до 30 градусов, что стало абсолютным максимумом для этого дня.



13 июля циклон, кружащий над Охотским морем, начнет терять силу, осадков станет меньше, пройдут дожди от небольших до умеренных, преобладающая температура 18..23 градуса, на юге в долинах до 28 градусов.



14 июля Сахалин окажется между двумя циклонами, возможны кратковременные дожди, температура 19..24 градусов. 15 июля на севере острова без осадков, на юге местами дождь, днем 18..23, на северо-востоке похолодает до 12..17. / meteonovosti.ru /



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