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О погоде на российских курортах



ИА "Метеоновости" / 13:12 Среда, 12 июля



Лето в самом разгаре, у многих отпуска еще впереди. И в том, как мы отдохнем, не последнее место занимает погода. За солнцем и пляжем едут на юг, прохладным и чистым воздухом - в Прибалтику.



И, как правило, выбирают морские курорты. Погода в данном случае может иметь решающее значение. И если на юге солнечно и тепло, то на западе прохладно и довольно мрачно.



На Черноморском побережье Кавказа, стараниями антициклона, сохраняется вполне комфортная погода. Осадков не ожидается, температура воздуха на побережье 25..30 градусов, температура воды на курортах от Анапы до Геленджика около 23 градусов, в Туапсе 24, а в Адлере и Сочи 25 градусов. В Азовском море в прибрежной зоне вода прогрелась до 25-26 градусов.



В Крыму жаркая погода сохранится, но днем возможны грозовые дожди. Преобладающая температура 29..34 градуса, а температура воды 22-23 градуса.



На Каспийском море тоже можно хорошо отдохнуть. Вода на курортах прогрелась до 23..24 градусов, в отдельных районах и до 26. Днем температура составляет 25..30, а в отдельных районах и до 35 градусов, кратковременные грозовые дожди в отдельные дни лишь на время собьют жару.



На берегах Балтики погода мало кого располагает к купанию. В Калининградской области пройдут дожди, местами сильные, ветер в порывах будет усиливаться до 15-17 м/с. Днем воздух прогреется до 16..21 градуса, и вода у берегов Куршской косы 18 градусов, на Балтийской косе 17 градусов. / meteonovosti.ru /



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