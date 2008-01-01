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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 12:25 Среда, 12 июля
В 12 часов в Москве облачная погода без осадков, местами порывы ветра до 12м/с. Температура воздуха в административных округах: Центральном 23-25 градуса; Северном 23-24 градуса, Северо-восточном 23-24 градуса, Восточном 24 градуса, Юго-восточном 23-24 градуса; Южном 23 градуса; Юго-западном 22-23 градуса; Западном 23-24 градуса, Северо-западном 22-24 градуса.
В Зеленограде без осадков температура воздуха 23 градуса, на территории Новой Москвы местами слабый дождь, температруа воздуха 18-23 градуса, порывы ветра до 14м/с. / meteonovosti.ru /
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