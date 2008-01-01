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Новости погоды

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Западная Сибирь во власти циклона

ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 12 июля

  На юге Западной Сибири в минувший день, 11 июля, погоду определял циклонический вихрь, закрутившийся на волне. Сильные грозовые дожди прошли в Алтайском крае (до 22 мм), в Республике Алтай осадков было больше, до 28 мм. Сильные дожди (от 20 до 24 мм) прошли в отдельных районах Новосибирской, Томской и Омской областей.

Циклонический вихрь над югом Западной Сибири начнет углубляться и в ближайшие пару центр его будет находиться над югом Красноярского края. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае пройдут дожди от небольших до умеренных, прогремят грозы, местами очень сильные дожди, в отдельных районах град, ветер в порывах будет усиливаться до 20 м/с. В Республике Алтай дожди различной интенсивности, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, местами порывы до 18 м/с, в горах и на перевалах до 28 м/с. Ненастная и ветреная погода ожидается также на юге Красноярского края, в Тыве и в Хакасии, где не обойдется без сильных грозовых дождей, града и порывов ветра до 23 м/с. / meteonovosti.ru /
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