

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Западная Сибирь во власти циклона



ИА "Метеоновости" / 11:52 Среда, 12 июля



На юге Западной Сибири в минувший день, 11 июля, погоду определял циклонический вихрь, закрутившийся на волне. Сильные грозовые дожди прошли в Алтайском крае (до 22 мм), в Республике Алтай осадков было больше, до 28 мм. Сильные дожди (от 20 до 24 мм) прошли в отдельных районах Новосибирской, Томской и Омской областей.



Циклонический вихрь над югом Западной Сибири начнет углубляться и в ближайшие пару центр его будет находиться над югом Красноярского края. В Новосибирской, Томской, Кемеровской областях и на Алтае пройдут дожди от небольших до умеренных, прогремят грозы, местами очень сильные дожди, в отдельных районах град, ветер в порывах будет усиливаться до 20 м/с. В Республике Алтай дожди различной интенсивности, грозы, при грозах сильные дожди, местами град, местами порывы до 18 м/с, в горах и на перевалах до 28 м/с. Ненастная и ветреная погода ожидается также на юге Красноярского края, в Тыве и в Хакасии, где не обойдется без сильных грозовых дождей, града и порывов ветра до 23 м/с. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



