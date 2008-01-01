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Новости погоды

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Ночные дожди в Смоленской области

ИА "Метеоновости" / 11:25 Среда, 12 июля

  В ночь на 11 июля к западу Центрального федерального округа приблизился теплый атмосферный фронт, который медленно смещался на восток. И дождь в Смоленской области шел всю ночь, от небольшого, до умеренного. За счет продолжительности местами выпало значительное количество осадков: в Сафоново 20 мм, в Ельне 19 мм, в Рославле 16 мм.

С началом дня дождь прекратился. Следующую порцию "значимых" дождей следует ожидать в ночь на пятницу. / meteonovosti.ru /
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