Новости погоды
11 июля в Москве не стал самым теплым днем года!
ИА "Метеоновости" / 11:24 Среда, 12 июля
11 июля температура воздуха в Москве, на станции ВДНХ достигла 26,6 градуса. Этот день оказался лишь 2 самым теплым с начала года.
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Первое место по теплу остается за 30 июня, когда максимальная температура составила 26,7 градуса, а на 3 месте 29 мая с температурой 25,9 градуса.
Следует напомнить, что и 29 мая и 30 июня в Москве и области наблюдалась крайне неблагоприятная погода, с ливнями, градом и шквалами. А 11 июля в Москве днем было сухо и солнечно! / meteonovosti.ru /