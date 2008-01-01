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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока осадков станет меньше

ИА "Метеоновости" / 10:57 Среда, 12 июля

  Циклонический вихрь, принесший дожди и порывистый ветер на юг дальнего Востока, не намерен останавливаться на достигнутом. В ближайшие дни этот циклон принесет проливные дожди в Амурскую область, а далее отправится на восток, портить погоду на островах.

В ночь на 12 июля в Амурской области и в Хабаровском крае прошли сильные грозовые дожди, выпало до 41 мм осадков. В Приморье количество осадков составило 16 мм.

13 июля влияние циклона сохранится в регионе, атмосферные фронты дотянутся до Курильских островов. Ливневые дожди с грозами ожидаются в Амурской области и на юге Хабаровского края, ветер будет усиливаться до 18 м/с. Ненастно и ветрено будет на Курильских островах и на Сахалине.

14 и 15 июля в Амурской области небольшие и умеренные дожди, в Хабаровском крае местами дожди и ливни. В Приморье местами кратковременный дождь, гроза, при грозе порывы ветра до 16 м/с. / meteonovosti.ru /
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