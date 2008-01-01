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Из летописи московской погоды



ИА "Метеоновости" / 09:58 Среда, 12 июля



В столице наконец-то началось настоящее лето. Погода хоть и неустойчивая: не обходится без дождей, местами с грозами, и порывистого ветра, зато воздух прогреется до 23..25 градусов.



Климатическая норма среднесуточной температуры для 12 июля составляет 17,8 градуса. И нынешняя температура этому показателю соответствует. Но погода в Москве бывает разной. Так, в далеком 1887 году воздух ночью остыл до 4.7 градуса, а в 1903 году день был очень жарким, термометры показали 34,5 градуса. Случались в этот день и сильные дожди, до 20 мм осадков выпало в 1935 году, а в 1988 году осадки были сильнее, выпало до 30 мм небесной влаги. Ветер усиливался до 18 м/с в 1986 году, в 1978, 1985 и в 2003 годах утром отмечался туман.



В прошлом, 2016 году, среднесуточная температура воздуха составила 20,7 градуса, ночью было 16,6, а в середине дня термометры показали 26,3, погода была облачная с прояснениями, прошли небольшие дожди. / meteonovosti.ru /



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