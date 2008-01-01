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Новости погоды
Погода в Москве сегодня
ИА "Метеоновости" / 06:06 Среда, 12 июля
Предстоящим днём в столичном регионе ожидается переменная облачность. Во второй половине дня скажется влияние атмосферного фронта, пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Максимальная температура воздуха в Москве 23..25, по области 20..25 градусов. Ветер юго-восточный 4-9 м/с, местами порывы 12-15 м/c. Атмосферное давление составит 747 мм рт ст..
В столице и Подмосковье ожидается неустойчивый характер погоды с дождем и порывистым ветром, что неблагоприятно для людей. страдающих психо-эмоциональными нарушениями. У них возможно нарушение сна, возникновение чувства беспокойства и тревоги. И даже вполне здоровые могут испытывать нарастание психо-эмоциональной неустойчивости: раздражительность, снижение работоспособности. / meteonovosti.ru /
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