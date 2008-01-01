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Новости погоды

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О погоде в округах Москвы

ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 11 июля

  В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24-25 градусов; Северном 23-25 градусов, Северо-восточном 23-24 градуса, Восточном 24-25 градусов, Юго-восточном 24-25 градусов; Южном 25 градусов; Юго-западном 23-25 градусов; Западном 22-25 градусов, Северо-западном 25-26 градусов.

В Зеленограде без осадков температура воздуха 24-25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 24-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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местное
+25
Ср.
12 июл.
+22
Чт.
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+22
Пт.
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+23
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тёплое место: холодное место:
+51
Дизфуль		 -5
Беллинсгаузен

некомфортное место: Андало, Паганелла
комфортное место: Морено-Валли

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