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Новости погоды
О погоде в округах Москвы
ИА "Метеоновости" / 15:24 Вторник, 11 июля
В 15 часов в Москве переменная облачность без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Температура воздуха в административных округах: Центральном 24-25 градусов; Северном 23-25 градусов, Северо-восточном 23-24 градуса, Восточном 24-25 градусов, Юго-восточном 24-25 градусов; Южном 25 градусов; Юго-западном 23-25 градусов; Западном 22-25 градусов, Северо-западном 25-26 градусов.
В Зеленограде без осадков температура воздуха 24-25 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 24-25 градусов. / meteonovosti.ru /
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