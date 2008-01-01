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О пожарной опасности на юге ЕТР



ИА "Метеоновости" / 14:46 Вторник, 11 июля



Южные районы ЕТР останется под опекой антициклона, облаков и осадков здесь мало, воздух в дневные часы прогревается до 25..30 градусов, а в восточных областях и до 35. И в ближайшие дни, с 12 по 14 июля, ситуация не изменится. Сохранится жаркая и малооблачная погода, ветер в порывах достигнет 15-17 м/с.



В регионе ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Ведь воздух очень сухой и горячий, а порывистый ветер будет способствовать распространению огня на большие территории. / meteonovosti.ru /



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