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Новости погоды
О пожарной опасности на юге ЕТР
ИА "Метеоновости" / 14:46 Вторник, 11 июля
Южные районы ЕТР останется под опекой антициклона, облаков и осадков здесь мало, воздух в дневные часы прогревается до 25..30 градусов, а в восточных областях и до 35. И в ближайшие дни, с 12 по 14 июля, ситуация не изменится. Сохранится жаркая и малооблачная погода, ветер в порывах достигнет 15-17 м/с.
В регионе ожидается высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность. Ведь воздух очень сухой и горячий, а порывистый ветер будет способствовать распространению огня на большие территории. / meteonovosti.ru /
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