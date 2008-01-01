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Новости погоды
Тропический циклон сформировался близ побережья Мексики
ИА "Метеоновости" / 14:30 Вторник, 11 июля
Тропический циклон, получивший имя Eugene, сформировался близ побережье Мексики 8 июля. 9 июля циклон достиг стадии максимального развития. Скорость ветра в нем превышала 50 м/с. Следует отметить, что Eugene - самый сильный ураган в северном полушарии с начала сезона. В настоящее время циклон перемещается вдоль побережья и не представляет опасности для жителей Мексики. По прогнозам синоптиков, вихрь разрушится в ближайшие 5 дней, не причинив вреда побережью. И способен он будет лишь на дожди. / meteonovosti.ru /
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