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На юге Дальнего Востока бушует циклон



ИА "Метеоновости" / 14:05 Вторник, 11 июля



Небольшой волновой циклон, сформировавшийся над Забайкальем, медленно перемещается на восток и проливает дожди. 10 июля до 58 мм осадков выпало в Забайкальском крае. Дожди и грозы прошли в Амурской области, выпало до 45 мм осадков. 25 мм выпало в Якутии, на Сахалине сильный дождь до 35 мм. В Приморье выпало до 21 мм небесной влаги, а ветер в порывах усиливался до 24 м/с.



Циклонический вихрь не остановится на достигнутом. 12 июля ливневые дожди, местами сильные, прогремят грозы в Амурской области. Сильные дожди ожидаются на Сахалине и юге Курильской гряды, а также в Хабаровском крае. / meteonovosti.ru /



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