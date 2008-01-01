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Температурные рекорды на севере Якутии



ИА "Метеоновости" / 13:34 Вторник, 11 июля



В минувший день, 10 июля, северные районы Якутии находились в антициклоне. В южных районах, в зоне действия атмосферных фронтов, прошли дожди, в отдельных районах с грозами. На юге воздух прогревался до 25..30 градусов. На севере в дневные часы термометры показывали 15..20 градусов, а ночью при прояснениях температура понижалась до слабо отрицательных значений. 10 июля были обновлены рекорды холода: в Чокурдахе воздух остыл до 0,6 градуса, а на острове Котельном до -2,2 градуса. Это при том, что среднесуточная температура близка к климатической норме.



В ближайшие дни ожидается небольшое понижение температуры на западе, местами пройдут дожди и грозы, ветер в порывах усилится до 18-23 м/с, на востоке температура повысится до 21..26, ночью будет не ниже +2 градусов, и очередные рекорды холода вряд ли состоятся. / meteonovosti.ru /



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