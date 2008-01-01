

Новости погоды



Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На северо-западе Европейской Росии погода испортится



ИА "Метеоновости" / 12:58 Вторник, 11 июля



циклон лишит жителей и этой радости.



Северо-запад Европейской России с начала месяца опекал антициклон. При малооблачной погоде осадков было мало, воздух прогревался до 17..22 градусов. Но уже совсем скоро ситуация начнет меняться. Циклонический вихрь и его атмосферные фронты 12 июля проявят себя дождями, местами сильными, в отдельных районах с грозой и усилением ветра в порывах до 15-17 м/с. За счет дождя температура воздуха немного понизится: в Ленинградской области днем термометры покажут 15..20 градусов, в Псковской и на востоке Ленинградской области теплее, 20..25.Ненастная погода ожидается и в Карелии, где пройдут грозовые дожди, местами сильные, температура понизится до 17..22 градусов, местами 27.



13 июля регион окажется между циклонами, дождей поубавится, в облаках будет появляться солнце, и температура днем повысится до 21..26 градусов.



14 июля к региону приблизится очередной циклон, с чертами южного. И ненастье разыграется с большей силой: вновь сильные ливни с грозой и усилением ветра.



За 3 суток на берегах Невы может выпасть до трети месячной нормы осадков. Много дождей будет в Псковской и Новгородской области и в Карелии. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



