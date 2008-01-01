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Проливные дожди на Корейском полуострове



ИА "Метеоновости" / 12:14 Вторник, 11 июля



С начала июля мощные ливни 3 раза обрушивались на полуостров Корея. Они вызваны прохождением атмосферных фронтов циклонов, которые перемещаются по северу Монголии и Китая и дополнительно получают тепло и влагу южных вихрей.



За 10 июля на севере и юге Корейского полуострова местами выпало до 150 мм осадков.



В результате, за 1 декаду месяца норма по осадкам была выполнена в Сеуле, где выпало 390 мм, а в Пхеньяне она выполнена на 74%, здесь выпало 198 мм.



Полуостров все время находился в теплом воздухе, в отдельные дни декады положительная аномалия достигала 4 градусов, и первая декада месяца оказалась теплее обычного на 2-3 градуса.



В ближайшие 2 дня дожди в этом регионе закончатся, за счет солнца температура повысится до 30..35 градусов. / meteonovosti.ru /



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