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Ветер на Чукотке окрепнет



ИА "Метеоновости" / 11:12 Вторник, 11 июля



Погодные условия на Чукотке в минувшие дни определял антициклон, существенных осадков и ветра здесь не было, да и воздух прогревался до 20 градусов в континентальных районах.



Но уже 12 июля влияние на погоду начнет оказывать циклонический вихрь, местами пройдет небольшой дождь, температура повысится до 11..16 градусов, при прояснениях до 18..23, в континентальной части до 28, ветер будет усиливаться до 13-18 м/с, на побережье Восточно-Сибирского моря ожидаются порывы до 20-25 м/с



13 июля пройдут дожди, на юге местами сильные, на побережье усиление до 23 м/с, днем 7..12, при прояснениях до 17..22.



14 июля местами небольшой дождь, порывы ветра до 13-18 м/с, днем 8..13, при прояснении до 18..23 градусов. / meteonovosti.ru /



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