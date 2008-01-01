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Новости погоды

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Сильные ливни прошли в Забайкалье

ИА "Метеоновости" / 10:32 Вторник, 11 июля

  Забайкальский край оказался в тыловой части волнового циклона, в зоне действия атмосферных фронтов. Циклонический вихрь двигался в восточном направлении. А центр циклона пророс до больших высот и в ближайшие дни не ослабеет. Грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра прошли 10 июля в Забайкальском крае. Ветер в порывах усиливался до 19 м/с. Сильные дожди отмечались в Большой Лепринде, где выпало до 30 мм осадков, в Усть-Каренге выпало до 44 мм осадков, а в Ксеньевской количество осадков составило 58 мм.

12 июля влияние тыловой части малоподвижного циклона сохранится в Забайкальском крае. Пройдут дожди, местами ливни и грозы, порывы до 15 м/с, температура днем 23..28 градусов, местами 18..23.

13 и 14 июля регион будет находиться в барическом гребне, небольшие кратковременные дожди пройдут лишь местами, прогремят грозы, в отдельных районах ветер усилится до 13-18 м/с, днем 25..30, при облачности 18..23 градуса.  / meteonovosti.ru /
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