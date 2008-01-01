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Информация о магнитном поле Земли



ИА "Метеоновости" / 09:33 Вторник, 11 июля



По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с период с 29 июня по 10 июля менялась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. Возмущенные периоды зарегистрированы 1-2 и 10 июля, а 9 июля - малая магнитная буря.



По прогнозам ИЗМИРАН, ожидается, что с 10 по 19 июля солнечная активность будет, в основном, умеренной. Большие вспышки маловероятны, но возможны. Геомагнитная обстановка ожидается преимущественно слабо возмущенной. Возмущенные периоды наиболее вероятны 15-16 июля. / meteonovosti.ru /



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