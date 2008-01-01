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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:05 Вторник, 11 июля

  Предстоящим днём столичный регион будет находиться уже в области повышенного атмосферного давления. Ожидается сухая теплая погода.

По сведениям Метеобюро Москвы и области 11 июля при переменной облачности в середине дня воздух в столице прогреется до 23..25 градусов. Максимальная температура ожидается в ЦАО и ЮЗАО, около 25 градусов, чуть ниже в САО и СВАО 23..24 градусов. В Подмосковье температурный фон от 20 до 25 градусов. Жарче будет на юге и юго-западе, в Серпухове и Нарофоминске 23..25, в Шатуре и Павловском Посаде 22..24 градуса. Ветер переменный 2-7 м/c. Атмосферное давление составит 749 мм рт ст, что чуть выше нормы. Влажность воздуха около 40%.

Температура и фон атмосферного давления соответствуют привычным для этого времени года значениям. Заметных метеопатических реакций погодные условия вызвать не должны. Лишь людям, страдающим аллергией на цветочную пыльцу, следует позаботиться о себе: в регионе продолжается цветение растений. / meteonovosti.ru /
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