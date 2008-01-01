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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 15:27 Понедельник, 10 июля



В 15 часов в Москве облачная погода с прояснениями, на большей части города слабый ливневой дождь. Температура воздуха в административных округах: Центральном 18-19 градусов; Северном 18-19 градусов, Северо-восточном 16-19 градусов, Восточном 17-19 градусов, Юго-восточном 19-20 градусов; Южном 20 градусов; Юго-западном 19-20 градусов; Западном 18-19градусов, Северо-западном 18-19 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 19 градусов, на территории Новой Москвы местами дождь, температруа воздуха 17-20 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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