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Новости погоды
Рекордный холод на юге Европейской России
ИА "Метеоновости" / 14:25 Понедельник, 10 июля
Циклон, раскрутившийся до больших высот, "завис" над северо-востоком Европейской территории. В свою циркуляцию он затягивает все новые и новые порции холодного воздуха, который умудрился добраться до традиционно жарких в это время года районов. В Краснодаре 9 июля температура понизилась до 11.4 градуса - это абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений, предыдущий 11.6 был в 1987 году. / meteonovosti.ru /
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