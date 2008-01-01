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Рекордный холод на юге Европейской России



ИА "Метеоновости" / 14:25 Понедельник, 10 июля



Циклон, раскрутившийся до больших высот, "завис" над северо-востоком Европейской территории. В свою циркуляцию он затягивает все новые и новые порции холодного воздуха, который умудрился добраться до традиционно жарких в это время года районов. В Краснодаре 9 июля температура понизилась до 11.4 градуса - это абсолютный минимум за всю историю метеонаблюдений, предыдущий 11.6 был в 1987 году. / meteonovosti.ru /



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