Новости погоды
На юге Восточной Сибири грозовые ливни и град
ИА "Метеоновости" / 14:18 Понедельник, 10 июля
По центральным и южным районам Красноярского края тянется активный атмосферный фронт, на котором с завидным постоянством формируются мини-циклоны. Прохождение такого циклона, всегда сопровождается неблагоприятными явлениями погоды.
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Вот и во вторник именно такое волновое возмущение принесет грозовые дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, град, местами крупный град, при грозах ветер усилится до 18 м/с, а местами и до штормового, 23-25 м/с.
В середине недели, в тыловой части волнового циклона, дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших. Но уже в четверг очередной волновой циклон снова принесет грозовые дожди с градом, которые будут сопровождаться порывистым ветром, до 20 м/с. / meteonovosti.ru /