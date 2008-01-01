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Новости погоды

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На юге Восточной Сибири грозовые ливни и град

ИА "Метеоновости" / 14:18 Понедельник, 10 июля

  По центральным и южным районам Красноярского края тянется активный атмосферный фронт, на котором с завидным постоянством формируются мини-циклоны. Прохождение такого циклона, всегда сопровождается неблагоприятными явлениями погоды.

Вот и во вторник именно такое волновое возмущение принесет грозовые дожди, местами сильные и очень сильные, сильные ливни, град, местами крупный град, при грозах ветер усилится до 18 м/с, а местами и до штормового, 23-25 м/с.

В середине недели, в тыловой части волнового циклона, дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших. Но уже в четверг очередной волновой циклон снова принесет грозовые дожди с градом, которые будут сопровождаться порывистым ветром, до 20 м/с. / meteonovosti.ru /
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