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Новости погоды

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В Забайкалье ливни задержатся до середины недели

ИА "Метеоновости" / 12:57 Понедельник, 10 июля

  Циклон, уроженец Монголии, вышел на Забайкалье, раскрутился до больших высот и стал малоподвижным. Накануне сильные дожди отмечались в Забайкальском крае и Бурятии.

Во вторник Забайкалье останется под влиянием циклона, который и продолжит заливать дождями разной интенсивности и продолжительности, ливнями, прогремят грозы, при грозах усиление ветра в порывах до 16 м/с. Днем в Забайкальском крае около +25, в Бурятии местами до +34 градусов.

В середине недели циклон приподнимется к северо-востоку. В Бурятии дожди ослабеют, перейдут в разряд небольших, да и они только местами, температура понизится днем до 26..31, но в отдельных районах и до +18. Дожди и ливни с грозами, ветром в порывах 11-16 м/с будут продолжаться на севере и востоке Забайкальского края, температура днем существенно не изменится. / meteonovosti.ru /
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