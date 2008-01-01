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О погоде в округах Москвы



ИА "Метеоновости" / 12:49 Понедельник, 10 июля



В 12 часов в Москве облачная погода с прояснениями, без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном 17-18 градусов; Северном 18-19 градусов, порывы ветра 12м/с; Северо-восточном 17-18 градусов, Восточном 17-18 градусов, Юго-восточном 18 градусов; Южном 18 градусов; Юго-западном 18-19 градусов; Западном 17-17 градусов, Северо-западном 18-19 градусов.



В Зеленограде без осадков, температура воздуха 17-18 градусов, на территории Новой Москвы без осадков, температруа воздуха 17-18 градусов, местами порывы северо-западного ветра до 15м/с. / meteonovosti.ru /



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