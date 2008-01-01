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Новости погоды

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На юге Якутии ни дня без ливней

ИА "Метеоновости" / 12:36 Понедельник, 10 июля

  Циклоны и атмосферные фронты, поднимающиеся ч юго-запада на северо-восток Якутии, основной запас влаги оставляют в южных и юго-западных районах. Вот и минувший день не стал исключением. Прошли дожди разной интенсивности и продолжительности, в Хабардино выпало до 12 мм, в Чернышевском они были сильные, налило до 22 мм.

В предстоящие сутки погода в Якутии будет формироваться под влиянием активных фронтов забайкальского циклона. Небольшие и умеренные дожди пройдут на северо-западе и западе. На юге кратковременные дожди, но местами, однако, выход волнового циклона будет сопровождаться ливнями, грозами сильным ветром в порывах 17-22 м/с.

В среду-четверг погода останется под влиянием активных атмосферных фронтов, поэтому на прекращение дождей рассчитывать не стоит. / meteonovosti.ru /
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