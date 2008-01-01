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Новости погоды

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На неделе в Москве тепло, но с дождями

ИА "Метеоновости" / 11:53 Понедельник, 10 июля

  На неделе погода в Московской области изменится: пасмурный и холодный циклон покинет регион. С южными потоками в центр России станет поступать теплый воздух со Средиземного моря.

Во вторник на Москву и область распространится гребень антициклона с запада. При переменной облачности осадков не будет, при слабом ветре в ранние утренние часы 11..13, в Подмосковье до 15 градусов. Днем температура в столице повысится до 23..25, по области до 20..25 градусов. Среднесуточное значение приблизится к климатической норме.

В середине недели антициклон отправится на восток, а с запада приблизится атмосферный фронт. Утром начнется дождь, сначала небольшой, а затем следует ожидать его усиления. Под утро в в Москве 13..15, по области 10..15 градусов, после полудня в городе 23..25.

В четверг усилится влияние атмосферных фронтов очередного атлантического циклона. При облачной погоде с прояснениями прошумят кратковременные дожди с грозами. В теплом секторе циклона ночью в столице 15..17, в Подмосковье 12..17 градусов, ветер южный 3-8 м/с. Днем в Москве около 24 градусов, по области 20..25.

В пятницу, последний рабочий день недели, о себе готовится заявить южный циклон. Центр его пройдет западнее Московской области. Он принесет новую порцию дождей, возможны грозы. Но теплый воздух останется. Ночью в Москве около 16 градусов, и днем комфортные 23..25. Среднесуточная температура воздуха ожидается выше многолетних значений на 2 градуса. / meteonovosti.ru /
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