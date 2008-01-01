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Новости погоды

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На юге Дальнего Востока штормовая погода

ИА "Метеоновости" / 11:15 Понедельник, 10 июля

  Активный и обширный циклон, который в течение последних двух дней располагается над Забайкальем, оказывает влияние и на погоду Амурской области. Накануне сильные и очень сильные грозовые дожди прошли в Бурятии, где выпало до 37 мм, в Забайкальском крае до 73 мм, в Амурской области до 27 мм, а ветер усиливался в порывах до штормового, 28 м/с. В Приамурье воскресные ливни и шквалистый ветер снесли кровлю с нескольких зданий, были повалены деревья, повреждены рекламные конструкции. В Свободненском районе скорость ветра достигала штормовой силы, 22-27 м/с , меньше чем за час выпало 26 мм.

В предстоящие сутки циклон останется над Забайкальем, а его фронтальные разделы через Хабаровский край доберутся до Приморья.

Уже сейчас на юге Приморского края идут дожди, который к вечеру усилятся. Основной удар стихии придется на сутки 11 июля. Во Владивостоке, Артеме, Находке, Большом Камне, ЗАТО Фокино, Надеждинском, Хасанском, Лазовском, Партизанском, Шкотовском районах ожидаются ливневые дожди с грозами, количество выпавших осадков может составить 15-40 мм, местами ливни могут быть очень сильные, выльется до 50 мм и более за 12 часов. При грозах ветер усилится в порывах до 23 м/с. Проливные дожди могут спровоцировать нештатные ситуации на дорогах и в системе ЖКХ. Очень интенсивные осадки могут привести к подъему уровня рек с подтоплением низководных мостов, сельхозугодий и хозяйственных построек, расположенных в низменных участках, на реках южной половины края возможен подъем уровня воды до одного метра, без значительных разливов и затоплений.

В связи с надвигающейся штормовой погодой, специалисты рекомендуют отложить поездки за пределы населенных пунктов, на отдых, охоту и рыбалку.

Активные фронтальные разделы во вторник обусловят штормовую погоду на юге Амурской области, а также в центре и на юге Хабаровского края. Здесь дожди, ливни, сильные ливни местами с грозами и ветром в порывах до 16 м/с, в Амурской области 17-22 м/с. / meteonovosti.ru /
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