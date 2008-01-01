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Новости погоды

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Статистика июльских холодов в Москве

ИА "Метеоновости" / 10:53 Понедельник, 10 июля

  Следуя климатическим нормам, в первой декаде июля средняя за сутки температура воздуха в Москве составляет 17-18 градусов.

В 2017 году в столичном регионе начало июля оказалось значительно холоднее: средняя температура за первые 9 дней месяца оказалась ниже норма на 2,5 градуса. Самым холодным днем была суббота 8 июля, когда средняя суточная температура в Москве на станции ВДНХ составила всего 11,1 градуса, что соответствует 5 мая, или середине сентября.

По статистике, такая прохладная погода в июле месяце случается один раз в 4-5 лет. Последний раз похожие холода были в 2009 году в период с 4 по 6 июля. А самые холодные июльские сутки в Москве наблюдались в 1976 году, когда средняя суточная температура воздуха составляла всего 8,3 градуса, а максимальная температура 9,9 градуса. / meteonovosti.ru /
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