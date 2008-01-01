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Новости погоды

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Информация о магнитном поле Земли

ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 10 июля

  По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 28 июня по 8 июля наблюдалась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. Небольшие геомагнитные возмущения зарегистрированы 1 и 2 июля.

Ожидается, что в период с 10 по 18 июля солнечная активность будет в основном умеренной. Большие вспышки на Солнце маловероятны, но возможны. Геомагнитная обстановка ожидается преимущественно слабо возмущенной. Возмущенные периоды и периоды малой магнитной бури наиболее вероятны 10 и 15-16 июля.

По данным гелиогеофизической службы ФГБУ "ИПГ" 10 июля вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
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