|
|
|
Новости погоды
Информация о магнитном поле Земли
ИА "Метеоновости" / 09:50 Понедельник, 10 июля
По данным ИЗМИРАН, солнечная активность с 28 июня по 8 июля наблюдалась от низкой до умеренной. Магнитное поле Земли большую часть времени менялось от спокойного до слабо возмущенного. Небольшие геомагнитные возмущения зарегистрированы 1 и 2 июля.
Ожидается, что в период с 10 по 18 июля солнечная активность будет в основном умеренной. Большие вспышки на Солнце маловероятны, но возможны. Геомагнитная обстановка ожидается преимущественно слабо возмущенной. Возмущенные периоды и периоды малой магнитной бури наиболее вероятны 10 и 15-16 июля.
По данным гелиогеофизической службы ФГБУ "ИПГ" 10 июля вспышечная активность Солнца ожидается низкой, геомагнитное поле спокойное с отдельными периодами неустойчивости. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.