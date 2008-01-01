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Новости погоды

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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 06:15 Понедельник, 10 июля

  Малоподвижный циклон, с центром над Удмуртией, портивший несколько последних дней погоду в Московском регионе, наконец-то постепенно начнёт заполняться и потеряет свои былые "силы": будет активнее проглядывать солнышко, а осадки пойдут на убыль.

По данным Метеобюро Москвы и области днём 10 июля ожидается облачная с прояснениями погода. Местами ещё не исключены небольшие кратковременные дожди, но наиболее вероятны они лишь в восточной половине области. Максимальная температура воздуха в Москве составит 19..21 градус, в Подмосковье 17..22. Средняя же суточная температура ещё останется ниже климатической нормы на 1-2 градуса. Ветер северо-западного направления 3-8 м/с. Атмосферное давление подрастет и к середине дня составит 745 мм рт. ст., что соответствует климатической норме.

В целом, такие изменения в погоде положительно отразятся как на самочувствии, так и на настроении большинства жителей региона.

Геомагнитная обстановка 10 июля прогнозируется от спокойной до слабо-возмущенной. / meteonovosti.ru /
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