Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Воскресенье
9 июля 2017
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Дальневосточный регион - самый жаркий в России

ИА "Метеоновости" / 15:01 Воскресенье, 9 июля

  Прогретый воздух из континентальных районов Китая и Монголии распространяется на юг Дальнего Востока. В конце первой декады июля там стало очень жарко. Температура повышается до 30 градусов, местами достигая отметки в 35..37 градусов. Особенно жарко в Амурской области. А в Экимчане отмечен рекорд максимальной температуры, 8 июля там было 34,9 градуса, предыдущий максимум 34,2 градуса был здесь в 1949 году. Теплый воздух дошел до побережья Охотского моря. В Аяне тоже случился температурный рекорд, 8 июля было 26,4 градуса, прежде в лидерах по теплу был 1963 год с температурой 26,1 градуса. Потеплело и на островах. В Южно-Курильске температура тоже превысила рекорд 1961 года, тогда было 21,3 градуса, а сейчас температура поднялась до 22,6 градуса. Жара Приамурье по мере продвижения циклона с запада и ливневых дождях будет постепенно сдавать. Однако температура будет достигать и немного превысит тридцатиградусную отметку. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
15:00
местное
+16
Пн.
10 июл.
+20
Вт.
11 июл.
+24
Ср.
12 июл.
+21
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:
По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+49
Эс-Самава		 -7
Оруро

некомфортное место: Семячики
комфортное место: Бербанк

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100