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Дальневосточный регион - самый жаркий в России



ИА "Метеоновости" / 15:01 Воскресенье, 9 июля



Прогретый воздух из континентальных районов Китая и Монголии распространяется на юг Дальнего Востока. В конце первой декады июля там стало очень жарко. Температура повышается до 30 градусов, местами достигая отметки в 35..37 градусов. Особенно жарко в Амурской области. А в Экимчане отмечен рекорд максимальной температуры, 8 июля там было 34,9 градуса, предыдущий максимум 34,2 градуса был здесь в 1949 году. Теплый воздух дошел до побережья Охотского моря. В Аяне тоже случился температурный рекорд, 8 июля было 26,4 градуса, прежде в лидерах по теплу был 1963 год с температурой 26,1 градуса. Потеплело и на островах. В Южно-Курильске температура тоже превысила рекорд 1961 года, тогда было 21,3 градуса, а сейчас температура поднялась до 22,6 градуса. Жара Приамурье по мере продвижения циклона с запада и ливневых дождях будет постепенно сдавать. Однако температура будет достигать и немного превысит тридцатиградусную отметку. / meteonovosti.ru /



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