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В Северной Осетии возрастает риск схода селей



ИА "Метеоновости" / 13:48 Воскресенье, 9 июля



По информации Северо-Осетинского Гидрометцентра, вечером 9 июля, ночью и утром 10 июля местами по территории республики ожидаются сильные розовые дожди с градом и шквалистым усилением ветра до 20 м/с. На реках подъем уровней воды, местами до неблагоприятных отметок. В горах сход селей малого объема.



Нынешним летом в Республике периодически возобновляются сильные дожди. В июне выпало почти две месячных нормы осадков, во Владикавказе 305 мм, эта сумма составляет 174% от месячной нормы. В июле сильные осадки были 5 и 7 июля. В итоге сумма осадков за 8 июльских дней составляет 34% от месячной нормы. Июль начался с жаркой погоды, до 5 июля температура была +30 градусов и выше. 6 июля резко похолодало до +20 градусов, прошли умеренные дожди. Ожидаемые 9 и 10 июля сильные дожди могут внести более 10-ти процентный вклад в месячную сумму осадков. / meteonovosti.ru /



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